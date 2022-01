Ils auraient créé plus de 60.000 faux pass sanitaires : coup de filet à Paris et à Lyon

Coup de filet contre les organisateurs de faux pass sanitaires. Treize personnes, suspectées de participer à un réseau de faussaires qui a établi plus de 60.000 pass sanitaires falsifiés, ont été interpellées mardi et mercredi dans les régions lyonnaise et parisienne, selon des sources concordantes.

L'enquête est partie du signalement de l'ordre des infirmiers de la Loire et d'un médecin de la Caisse primaire d'assurance maladie, portant sur des milliers de pass sanitaires établis au nom d'un infirmier de la région d'Angers (Maine-et-Loire). Ce dernier n'avait pourtant jamais effectué de vaccinations contre le Covid-19, précise une source judiciaire, confirmant une information révélée par Le Monde.