Ils achetaient montres de luxe et 4x4 avec le butin : un réseau de plus de 3000 faux pass sanitaires démantelé

Nouvelle prise pour la gendarmerie. Début février, les forces de l'ordre sont parvenues à démanteler un réseau ayant piraté les comptes professionnels de personnels de santé, pour générer et vendre plus de 3000 faux pass sanitaire en France. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, les enquêteurs ont mis la main sur "une filière d’écoulement de faux pass allant du revendeur via les réseaux sociaux aux individus détournant les données personnelles de professionnels de santé".