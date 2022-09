Crack à Paris : 113 arrestations lors d'une vaste opération de police

Une vaste opération de police anti-crack a eu lieu à Paris, mardi 13 septembre. C'est Laurent Nuñez, le nouveau préfet de Paris, qui a ordonné cette intervention dans le square Forceval situé au nord-est de la capitale où sont regroupés les consommateurs de crack depuis un an.

Aux environs de 13h00, 450 policiers, dont des agents des services de lutte contre l'immigration irrégulière et des CRS, ont été déployés pour mener cette opération. "Depuis mon arrivée, et singulièrement depuis le 4 août, j'ai souhaité accentuer le volet répressif sur ce lieu", a déclaré Laurent Nuñez, où se trouvaient environ 150 consommateurs de crack qui vivent sous des tentes et abris de fortune.