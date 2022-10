Crack à Paris : le campement du square Forceval en cours d'évacuation par la police ce mercredi matin

C'était une promesse de Laurent Nuñez, le nouveau préfet de police de Paris. "Le camp et le square Forceval sur la place Auguste-Baron n'a pas vocation à perdurer, évidemment que cette scène à ciel ouvert doit fermer et fermera", avait-il affirmé sur BFMTV le 25 septembre dernier, sans préciser de date. Mercredi 5 octobre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a finalement annoncé "le démantèlement définitif" de cette place du crack, situé en lisière de Patin et d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.

"Sur mon instruction, la préfecture de police de Paris procède au démantèlement définitif du 'campement du crack' du square Forceval à Paris", a tweeté le patron de Beauvau, au moment même où les forces de l'ordre pénétraient sur le site de la Villette pour l'évacuer. "1000 policiers seront déployés afin que ce campement ne se reconstitue pas ailleurs. Un moment important pour l'ordre public rétabli à Paris."