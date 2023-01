Crack à Paris : "Il n’y a plus de scène de consommation et de vente à ciel ouvert", selon le préfet de police

Ce campement de consommateurs situé porte de la Villette avait été installé en septembre 2021 par la préfecture de police de Paris à la limite de la capitale, de Pantin et d'Aubervilliers, pour y rassembler des centaines de toxicomanes qui erraient jusque-là aux Jardins d'Éole, dans le XVIIIe arrondissement. Cette dispersion a permis de "rendre plus difficile l’accès au produit pour les consommateurs et l’accès à ces derniers pour les trafiquants", se félicite Laurent Nuñez. Le prix de la dose, lui, a grimpé selon lui de quatre à cinq euros à Forceval à "dix euros minimum" aujourd'hui.

Depuis ce démantèlement, "je mobilise de 300 à 600 effectifs chaque jour, pour sécuriser les territoires du Nord-Est parisien où les consommateurs se sont dispersés, empêcher qu’ils ne se regroupent et occasionnent des nuisances aux riverains, dont je comprends la détresse", a poursuivi le préfet de police. Malgré tout, des difficultés subsistent dans la zone : il a reconnu "encore des soucis à Stalingrad le soir", et des "reports les plus problématiques" dans des stations de métro, "dans le 19e arrondissement, et dans le 18e entre les portes de la Chapelle et d’Aubervilliers, et notamment le boulevard Ney".