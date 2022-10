Crack à Paris : un nonagénaire hospitalisé après avoir été agressé par un toxicomane

En juin 2021, une toxicomane s'en était pris à un bébé dans sa poussette. Un peu plus d'un an après les faits, c'est encore une fois une personne vulnérable qui a été la cible d'un consommateur de crack. L'agression remonte au 9 septembre et s'est déroulée en plein milieu d'après-midi près de la porte de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. Ce jour-là, Jean-Baptiste Watel, 92 ans, a été suivi jusqu’au domicile où il vit une semaine sur deux avec son fils par un toxicomane.

Le consommateur de drogue lui a emboité le pas dans le hall de l'immeuble avant de le faire chuter, de le frapper à plusieurs reprises, de lui voler son portefeuille et son téléphone et de prendre la fuite. Laissé au sol, le nonagénaire blessé a été retrouvé une dizaine de minutes plus tard par le gardien de l'immeuble.