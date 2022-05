Crash de la Yemenia : 13 ans après, le procès s'est ouvert à Paris

"On attend de ce procès que la vérité soit établie, que cette catastrophe qui était annoncée et prévisible, soit jugée et qu'il y ait une sanction sévère et surtout très motivée à l'encontre de la Yemenia", a déclaré devant le tribunal Ibrahim Ahamada, qui a perdu sa femme et son fils dans le crash. Selon l’association des victimes, seulement les deux tiers des familles ont été indemnisés. Face aux parties civiles, le banc des prévenus est resté vide : aucun représentant de la compagnie nationale yéménite n'est présent à l'audience, à cause de la guerre qui déchire le pays.

Pendant quatre semaines, la justice française va examiner des soupçons de "manquements et négligences" de la Yemenia Airways, qui opérait le vol. La compagnie, qui conteste les faits, encourt 225.000 euros d'amende. Selon les expertises, fondées en particulier sur les enregistreurs de vol, l'accident est dû aux "actions inadaptées de l'équipage dans le cadre de l'approche de l'aéroport de Moroni, conduisant à la perte de contrôle de l'avion".