Crash dans les Deux-Sèvres : le chef des pompiers se tue dans un accident d'ULM

Le directeur du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Deux-Sèvres, Pascal Moine, est décédé ce samedi 18 juin après un accident de paramoteur dans la commune de Saint-Rémy, près de Niort. Pilote aguerri d’ULM, un engin ultra-léger et motorisé qui vole grâce à la présence d’un parapente et d’un petit moteur avec une hélice, il s'est tué en pratiquant sa passion.

Ses collègues ont rendu un vibrant hommage à l’homme de 51 ans, père de deux enfants : "Toutes nos pensées accompagnent la famille dans ces moments difficiles ainsi que l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres."