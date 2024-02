Créteil : la police ouvre le feu après un refus d'obtempérer, le conducteur blessé par balles

La nuit dernière, un homme, connu défavorablement des services de police, a été blessé par balles à Créteil (Val-de-Marne) après un refus d'obtempérer. Choqué, un policier a été légèrement blessé.

Cette nuit, un chauffard au volant d'une grosse cylindrée a refusé d'obtempérer à hauteur de la porte de Bercy à Paris, avant de débuter une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Selon nos informations, le conducteur a percuté un policier au moment où des agents du commissariat de Créteil ont tenté de l'arrêter. L'un d'eux a alors tiré à deux reprises. Le conducteur a été touché sous le bras. Il a été hospitalisé, son pronostic vital est engagé.

Entre 30.000 et 50.000 euros retrouvés

Il est 2h02 dans la nuit de lundi à mardi lorsqu'une équipe de la BAC signale que le conducteur d'une grosse cylindrée, une Audi RS3, a refusé de se soumettre à un contrôle routier. Il quitte alors le périphérique parisien pour l'autoroute en direction de Créteil. Les policiers le suivent, mais le perdent rapidement de vue. Ils préviennent alors des collègues pour qu'ils l'interceptent. Des agents du commissariat de Créteil se positionnent alors au niveau de la sortie 23 de l'A86 et repèrent le véhicule.

Un peu plus loin, un barrage de police est installé au niveau du carrefour Pompadour sur la N6. Les agents ordonnent alors au conducteur de s'arrêter. Le chauffard continue sa course et dans sa manœuvre d'évitement, il percute un policier. Selon les premiers éléments, un policier a tiré à deux reprises. Le conducteur de l'Audi RS3 a été touché sous le bras. Il a été interpellé, avant d'être transporté à l'hôpital, ainsi que les deux passagers qui étaient dans la voiture. Un agent a été légèrement blessé.

Les trois suspects sont défavorablement connus des services de police pour de multiples faits, dont de la criminalité organisée liée au trafic de stupéfiants. Deux sont sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir de leur département. Dans le véhicule, entre 30.000 et 50.000 euros ont été retrouvés dans une sacoche.

Deux enquêtes ont été ouvertes, a précisé le ministère public. L'une l'a été en flagrance pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer aggravé et blanchiment, confiée à la police judiciaire. La seconde enquête, pour "déterminer les conditions d'ouverture de feu", a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), toujours selon le parquet.