Creuse : une jeune fille de 13 ans portée disparue, les gendarmes lancent un appel à témoins

Au moment de sa disparition, Mallory portait un legging noir, une veste noire et des baskets blanches lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois. Elle a les cheveux épais, mi-longs, lisses et les yeux verts. Elle mesure entre 1,50 m et 1,60 m.

Si vous avez des informations, il faut contacter immédiatement la gendarmerie en composant le 17 ou le 112.