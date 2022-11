Creuse : des pilotes perdus et en hypothermie après le "sabotage" d'une course moto

L'En'Duo du Limousin, une course moto sillonnant le plateau de Millevaches critiquée localement par des défenseurs de l'environnement, a été interrompue samedi à cause d'un "sabotage", ont annoncé les organisateurs, après avoir retrouvé des pilotes perdus et en état d'hypothermie au cours de la nuit.

"On a eu de la chance de ne pas retrouver un mort", a raconté à l'AFP Boris Labrousse, l'organisateur de cette course d'enduro moto de 400 pilotes, qui parcourt 150 kilomètres sur des sentiers du sud de la Creuse. "Dès vendredi, nous avions constaté du sabotage sur la logistique avec plusieurs câbles coupés. Puis, samedi après-midi, plusieurs flèches devant guider les pilotes ont été déplacées. Ça a rapidement été la catastrophe, car ils se sont perdus", explique l'organisateur, qui a alors décidé d'interrompre la course pour se mettre à leur recherche.

Les derniers participants ont été retrouvés peu après minuit dans la nuit de samedi à dimanche, et plusieurs d'entre eux ont été diagnostiqués en état d'hypothermie, selon l'organisation, qui a fait état de deux blessés légers au total.