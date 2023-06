Creuse : suite à un différend, il tue son voisin et se suicide avec une arbalète

Sur les trois hommes blessés qui se sont rendus à la brigade de La Souterraine, seul l’un d’eux présentait une blessure engageant le pronostic vital. À l’issue de sa prise en charge au centre hospitalier de Limoges, ce pronostic n’est plus engagé.

Les investigations se poursuivent du chef d’assassinat et tentative d’assassinat sous le contrôle du parquet de Guéret. Des autopsies des corps de la victime et du mis en cause auront lieu vendredi.

La procureure de la République précise que le suspect n’était pas connu de l’autorité judiciaire avant ces faits.