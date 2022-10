Marseille : que montre la vidéo ayant entraîné l'éviction du directeur de la PJ de la zone Sud ?

"Comme pour toute réforme, il y a des discussions, il peut y avoir des désaccords. Mais une telle déloyauté n’est pas acceptable", indique à TF1info l'entourage du directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, qui a lui-même ordonné le départ d'Éric Arella "Les résultats à Marseille sont par ailleurs mauvais avec des niveaux records d’homicides alors que les effectifs ont été considérablement renforcés."

"C’est une honte, on lui fait porter le chapeau. Il a toujours été loyal. Et ce sont la quasi-totalité des responsables qui sont contre cette réforme", voulue par le gouvernement, a indiqué à l'AFP une source de la PJ à Marseille. "On lui reproche le coup de force des officiers hier", a commenté une autre source policière locale, évoquant un homme "très respecté".

Dans la foulée, plusieurs manifestations sont organisées pour dénoncer le limogeage d'Éric Arella. L'une d'elle est prévue notamment à 17h devant l'hôtel de police de Versailles où de très nombreux policiers sont attendus. Idem à Marseille où les enquêteurs ne comptent pas en rester là.