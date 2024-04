Au moins cinq migrants, dont une enfant, décédés lors d'une traversée de la Manche

Au moins cinq migrants sont morts lors d'une tentative de traversée de la Manche, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril, a fait savoir la police. Une des personnes décédées est une enfant. "Un mouvement de foule" serait en cause.

Une tentative de traversée qui a viré au drame. Au moins cinq migrants, dont une fillette, sont décédés lors d'un "mouvement de foule" pendant une tentative de traversée de la Manche dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril, a fait savoir la police, confirmant une information de La Voix du Nord.

Trois hommes et une femme figurent également parmi les personnes décédées et une personne a été légèrement blessée, a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais. Selon les pompiers, la petite fille est âgée de quatre ans, les trois hommes ont entre 25 et 40 ans et la femme entre 30 et 35 ans.

"Un mouvement de foule" en cause

Les faits ont eu lieu à 5 h 00, quand un small-boat avec plus de 110 personnes à bord a pris la mer depuis la plage de Wimereux, selon le récit de la préfecture. "Après un premier échouage sur un banc de sable, le bateau a de nouveau repris la mer", a-t-il été indiqué. "Un mouvement de foule serait survenu dans l'embarcation surchargée, générant plusieurs victimes." L'enquête a été confiée au procureur de la République de Boulogne-sur-Mer. Le préfet du Pas-de-Calais doit se rendre sur place pour un point presse à midi.

Le 3 mars dernier, une fillette de sept ans s'est noyée dans le canal de l'Aa à Watten (Nord), qui se jette dans la mer du Nord, alors qu'elle se trouvait sur une petite embarcation avec 15 autres migrants. Les incidents mortels sont récurrents dans la région, alors que rien qu'2023, 29.437 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises, selon des chiffres du ministère britannique de l'Intérieur.

Pour lutter contre l'immigration clandestine, le gouvernement conservateur de Rishi Sunak a donc proposé d'expulser les demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni, quelle que soit leur origine, vers le Rwanda. Annoncé il y a deux ans, le Parlement britannique a approuvé ce texte controversé dans la nuit du 22 au 23 avril 2024.