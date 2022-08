Croche-pied à une manifestante, tir de LBD à bout portant... Castaner et Philippe sermonnent les forces de l'ordre

Lors de ses vœux à la police nationale, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est lui aussi revenu, sans le citer, à cet incident. "C'est l'honneur de la police qui est en jeu, on ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser, à abaisser la police", a sermonné le "premier flic de France", rappelant les forces de l'ordre au devoir d'"exemplarité" et à leur "éthique".

Être policier ou gendarme, "c'est faire preuve, toujours, de discernement. C'est dompter ses sentiments, se maîtriser, analyser et agir avec mesure et proportionnalité", a-t-il ajouté. "L'usage juste et proportionné de la force est ce qui sépare la démocratie de l'arbitraire, ce qui distingue l'ordre et la brutalité, c'est le fondement, aussi, de notre confiance avec les Français", a déclaré le ministre, une allusion au mouvement des Gilets jaunes et aux récentes accusations de violences policières qui secouent la police, comme le tir de LBD effectué à bout portant à Paris le 9 janvier dernier, et pour lequel une enquête a été ouverte. Ce même jour, une autre vidéo sur laquelle on pouvait voir une syndicaliste de la RATP recevoir des coups de matraque alors qu'elle tenait ramasser son téléphone, avait également été largement relayée sur les réseaux sociaux. Le parquet de Paris a d'ailleurs annoncé ce lundi avoir ouvert une enquête.