Cyberattaque au CHU de Corbeil-Essonnes : des données volées publiées par les hackers

L'hôpital a donc porté plainte et saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). L'enquête, ouverte par le parquet de Paris et confiée aux gendarmes du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N), est en cours. L'Autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information (Anssi) a également été saisie.

Dans un communiqué publié mardi, l'hôpital a déploré que "malgré ces mesures et cette réactivité, les pirates ont toutefois réussi à exfiltrer des données à caractère personnel, y compris des données de santé". "À ce stade, en dehors des échantillons, nous ne connaissons pas la nature exacte des données concernées, ni l'identité de toutes les personnes touchées", a-t-il précisé, évoquant un "travail d'identification" en cours et assurant son "investissement le plus total". Une fois identifiées, les personnes concernées seront informées, en recevant des "notifications de violation de données individuelles".