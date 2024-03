Piratage de France Travail : trois personnes mises en examen et incarcérées

Ce mardi, trois personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur la cyberattaque contre France Travail, entre le 6 février et le 5 mars. Les suspects sont tous âgés d'une vingtaine d'années. Ils avaient été interpellés dimanche, puis placés en garde à vue.

Des arrestations dans l'affaire du piratage de France Travail. Trois personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire, ce mardi 19 mars, dans l'enquête sur la cyberattaque contre la structure publique, anciennement connue sous le nom de Pôle Emploi, a indiqué le parquet de Paris. Cette manœuvre avait permis le téléchargement de 43 millions de données personnelles entre le 6 février et le 5 mars derniers.

Les trois suspects avaient été interpellés dimanche et placés en garde à vue. Ils ont été mis en examen pour accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, extraction de ces données, et escroquerie, le tout en bande organisée. Ils sont respectivement âgés de 21, 22 et 23 ans. Plus tôt dans la journée, la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, avait précisé que les perquisitions menées à leur domicile et sur leur matériel informatique avaient confirmé le recours de certains d'entre eux à la technique de l'hameçonnage ("phishing" en anglais) à des fins d'escroquerie.

Le 13 mars, en révélant avoir été la cible de pirates informatiques, France Travail avait indiqué que les données personnelles d'identification exposées étaient "les suivantes : nom et prénom, date de naissance, numéro de Sécurité sociale, identifiant France Travail, adresses mail et postale et numéros de téléphone". L'organisme avait en revanche assuré qu'il n'existait "aucun risque sur l'indemnisation", les mots de passe et coordonnées bancaires n'étant pas concernés par ce vol.