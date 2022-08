Cyberattaques : pourquoi les hôpitaux sont des cibles privilégiées

Mais si ces établissements sont touchés par ces attaques, c’est qu’ils affichent une certaine vulnérabilité. D’abord, ils ont l’obligation de poursuivre leur activité et de continuer à prendre en charge et à soigner leurs patients. Cette exigence peut conduire les auteurs d’attaques à penser que la rançon finira par être payée, selon les experts que nous avons interrogés. Ensuite, les pirates peuvent aussi miser sur la valeur des données personnelles des patients qu’ils ont collectées, qu’ils menacent de divulguer en l'absence de paiement. "C’est une manière de monétiser leur action", soutient Jean Gras, directeur des opérations informatiques de TF1. "Ils peuvent toujours vendre ces données car un dossier médical peut valoir plusieurs centaines d’euros sur le dark web."

Ensuite, le système informatique des hôpitaux n’est souvent pas assez performant, bien que cela varie d’un établissement à un autre. "Par rapport aux enjeux sanitaires et à l’état critique de certains patients, le numérique apparaît souvent comme un risque secondaire, lointain et abstrait", soulignait à ce titre Olivier Véran, alors ministre de la Santé, en mai 2021. Christophe Gueguen nous parle volontiers de "ces sous-investissements en informatique et en sécurité dans les hôpitaux pendant des années". D’après le spécialiste en cybersécurité du cabinet Magellan Partners, les systèmes actuels des hôpitaux présentent des vulnérabilités. Or, ceux-ci "ne peuvent pas être changés comme ça, tout en assurant le soin des patients et la continuité de service". Selon Jean Gras, "la menace augmente plus vite que leur capacité à répondre. C’est connu, c’est un secteur qui a un problème de moyens". Malgré tout, le niveau de sécurité s’améliore depuis une dizaine d’années, sous l’impulsion de l’ANSSI.