Cyberharcèlement contre Magali Berdah : 12 personnes jugées en 2023

Onze hommes et une femme seront jugés en 2023 à Paris pour des soupçons de "cyberharcèlement" visant Magali Berdah, a indiqué jeudi le parquet de Paris, confirmant une information de France Info. Ciblée sur les réseaux sociaux, notamment par le rappeur Booba, la papesse de la téléréalité avait déposé plainte et obtenu l'ouverture en juin d'une enquête au Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PLNH) du tribunal judiciaire de Paris.

"Treize personnes, originaires du Var, de la Moselle, de Seine-Saint-Denis, de Gironde, des Hauts-de-Seine, de la Sarthe, des Alpes-Maritimes, de Corse, de Seine-Maritime et de Paris, ont été placées en garde à vue mercredi", a indiqué le parquet. Une opération "concertée", coordonnée par le PNLH et l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine (OCLCH), avec l'appui des polices judiciaires locales.