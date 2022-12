Adecco victime d'un piratage : risque de fuite de données chez les intérimaires

Selon des informations de nos confrères du Parisien et confirmées par TF1info, les faits dateraient du mois dernier, lorsqu'une partie des intérimaires avait été prélevée à hauteur de près de 50 euros. "En novembre, Adecco a été informé de tentatives d'extraction de données qui ont potentiellement conduit à la divulgation d'informations personnelles pour certains candidats ou salariés intérimaires", explique la société auprès du quotidien régional.

Selon elle, les personnes ayant reçu le mail ces derniers jours n'ont, elles, pas été touchées par un prélèvement bancaire. Il s'agit d'un nouvel envoi, et non d'un piratage supplémentaire. "Des actions de remédiation ont immédiatement été prises pour ajuster nos politiques et procédures internes", nous assure Adecco.