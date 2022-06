Cycliste renversé et roué de coups en Charente-Maritime : le chauffeur de camion jugé ce jeudi

Au début de la vidéo, le cycliste a déjà croisé le camion-benne à qui il a fait signe de rouler plus doucement et de se serrer de son côté de la chaussée. En vain, racontera-t-il, puisqu'il est obligé de rouler sur le bas côté herbeux.

Le cycliste reprend sa route, mais entend bientôt le moteur du camion derrière lui. Inquiet, il branche sa caméra. Le camion-benne le double et le serre au point de le faire tomber, puis s'arrête. Le chauffeur et son passager, qui est son fils mineur, descendent du camion. "T'as quoi toi ? T'as quoi à me faire signe de quoi tout à l'heure ? ", lâche le conducteur du poids-lourd au cycliste qui vient de remonter sur son vélo. "Vous vous rendez compte à quelle vit..." Le cycliste n'a pas le temps de finir sa phrase et est roué de coups par les deux hommes. Il chute au sol. Les coups continuent. "Y'a quoi ? Y'a quoi tout à l'heure, enchaine le camionneur. Qu'est-ce que tu viens me casser les coui**** ?"

Le cycliste tente de dire quelque chose mais son agresseur poursuit. "Vitesse de quoi ? Vitesse de quoi ? Je vais te mettre une branlée". La caméra cassée s'arrête. Les deux hommes repartent, laissant le cycliste au sol.