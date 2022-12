Cycliste tuée à coups de pelle dans l'Eure : mis en examen pour assassinat, un suspect remis en liberté

"L'homme libéré reste mis en examen. Il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire national et obligation de pointer très régulièrement dans une brigade de gendarmerie", a souligné M. Coutin, indiquant que "les investigations se poursuivent". "On misait beaucoup sur l'appel à témoins dans un dossier très particulier, sans corps de victime et sans disparition signalée", a commenté le magistrat.

"Si des témoignages issus de l'appel à témoins ont été exploités par les gendarmes, malheureusement ça n'a débouché sur aucun élément concret permettant de retrouver le corps de la victime supposée ou d'identifier de manière certaine une personne qui aurait disparu", a-t-il dit. "C'est un dossier qui présente des fragilités", a souligné M. Coutin.