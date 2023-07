Yvelines : deux morts et quatre blessés après un accident de la route à Mantes-la-Ville

Tragique accident ce vendredi matin dans les Yvelines. Deux personnes ont été tuées et quatre se trouvent actuellement en urgence absolue après un accident mortel sur la D113 à Mantes-la-Ville. Un bus transportant 40 passagers a basculé dans un fossé. Une voiture serait sortie de sa voie et aurait obligé le bus, venant en sens inverse, à se déporter et se retrouver dans ce fossé.