Une "revenante" du groupe État islamique condamnée à 12 ans de réclusion criminelle

Dans le box, Douha Mounib a raconté comment son "désir" d'aller en Syrie avait viré à "l'obsession" depuis qu'elle s'était radicalisée, quelques mois avant d'entamer un premier périple en 2013 vers cette zone de guerre, épousant un passeur qu'elle venait de rencontrer en Turquie. Ce premier séjour avait été écourté après deux mois, en raison de l'instabilité de la région, mais elle n'avait eu de cesse de vouloir repartir en Syrie.

Après plusieurs échecs, sa "détermination extrême" avait fini par payer à l'été 2015, quand, grâce à la carte d'identité dérobée à sa mère, elle avait réussi à passer la frontière turco-syrienne avec son second époux tunisien et le fils de ce dernier, âgé de moins de 2 ans. Ils avaient alors séjourné une quinzaine de mois en Irak et en Syrie, dans des villes sous le joug de l'EI.