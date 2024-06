Le parquet de Marseille annonce ce vendredi la saisie "exceptionnelle" de 216 kilos de méthamphétamine dans le Var, pour une valeur marchande avoisinant les six millions d'euros. Deux hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire.

Une saisie hors norme. 216 kilos de méthamphétamine ont été saisis dans le Var, annonce ce vendredi le parquet de Marseille. Cette prise, effectuée le 18 juin dans un village proche de Brignoles, représente une valeur de près de 6 millions d'euros. Elle s'approche à elle seule du chiffre total des saisies de méthamphétamine de 2022 - le dernier bilan officiel du ministère de l'Intérieur - qui était de 273 kilos. Ce bilan était d'ailleurs déjà en hausse de 21% par rapport à celui de l'année précédente.

Lors d'une conférence de presse ce vendredi, le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, a retracé l'histoire. Tout a commencé fin septembre 2023, avec la découverte par les enquêteurs des douanes de "5640 kilos de précurseurs chimiques" dans le port du Havre. Ces produits légaux peuvent servir à l'industrie pharmaceutique ou la parfumerie, mais permettent aussi de produire des stupéfiants de façon détournée.

Après plusieurs semaines d'investigation, le 18 juin, les gendarmes ont interpellé deux personnes "qui chargeaient dans un véhicule des substances stockées dans un box situé dans le centre Var, à proximité de Brignoles", a précisé Nicolas Bessone. Dans le détail, 21 cartons contenant de la méthamphétamine ont été saisis, ainsi que 504 cartouches de calibre 7,62 mm et un pistolet semi-automatique de 9 mm avec des munitions.

Deux hommes mis en examen

Âgés de 47 et 40 ans, les deux hommes suspects - originaires de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur - ont déjà été condamnés par le passé pour trafic de stupéfiants. Ils ont été mis en examen pour production, fabrication de stupéfiants, port d'armes prohibés, et placés en détention provisoire.

"Historiquement, la France était plutôt un pays de transit de produits précurseurs pour des pays comme la Belgique ou la Hollande, mais on voit une nouvelle tendance se dessiner avec, on le suppose, une production en France", a souligné à l'AFP une représentante de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).

La méthamphétamine est un stimulant et une drogue très puissante. Sa structure chimique est semblable à celle de l'amphétamine, mais ses effets sont deux à cinq fois plus intenses et durables, avec un plus gros potentiel addictif. Cette drogue de synthèse est vendue sous forme de cristaux, de poudre, de gélules ou de comprimés. Le 9 juin 2019, près de 400 kilos de méthamphétamines - un record - avaient été saisis par la douane dans un camion qui circulait en Saône-et-Loire sur l'A39.