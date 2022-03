De retour d'Ukraine, un néonazi français mis en examen pour des propos racistes

Selon nos confrères du Monde, l'homme, âgé de 37 ans, avait fait l'objet d'une plainte déposée en octobre 2021 par l'Observatoire juif de France, et était depuis surveillé dans le cadre d'une enquête confiée par le parquet de Paris à l'Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre. Assistés de leurs collègues du groupe d’observation et de surveillance de Marseille, les gendarmes de l'OCLCH l'ont interpellé le 18 mars, à Marseille.

Après l'ouverture d'une information judiciaire, le 20 mars, Mathieu B. a été "mis en examen des chefs d'injures à caractère racial et provocations à la haine et à la discrimination à caractère raciste par voie électronique" et a été placé sous contrôle judiciaire, a indiqué une source judiciaire.