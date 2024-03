De violentes attaques d'ours en Slovaquie font un mort et cinq blessés

L'état d'urgence a été décrété lundi 18 mars dans une ville touristique slovaque après l'attaque d'un ours qui a fait cinq blessés. Dans le même quartier, une citoyenne biélorusse est décédée deux jours plus tôt dans des circonstances similaires.

Une attaque d'ours en pleine ville. Ce dimanche 17 mars, un ours a fait cinq blessés dans le nord de la Slovaquie, lors d'une attaque dans la ville de Liptovsky Mikulas, au pied des montagnes des Tatras et à proximité de stations de ski très prisées. "L'ours a attaqué cinq personnes dans le centre-ville avant de se retirer dans les bois", a indiqué Viktoria Capcikova, porte-parole de la commune.

Sur des images postées sur les réseaux sociaux, on peut voir l’animal courant, voire bondissant en pleine ville. Les victimes, dont un enfant de 10 ans, ont subi des griffures et des morsures plus ou moins graves. "La personne la plus âgée traitée à l'hôpital est un homme de 72 ans", a précisé la porte-parole.

Les autorités ont demandé ce lundi aux habitants de ne pas s'aventurer hors des zones résidentielles, en particulier le soir et tôt le matin, l'ours étant toujours en liberté. Six patrouilles de chasseurs, d'officiers de police et d'experts en faune sauvage tentent encore de le localiser autour de la ville, à près de 300 kilomètres de Bratislava.

Une personne décédée

Vendredi soir, une citoyenne biélorusse de 31 ans et son compagnon âgé de 29 ans se promenaient dans les montagnes du parc national des Basses Tatras, en Slovaquie, lorsque le couple s’est retrouvé face à un ours, relate la BBC. Dans la précipitation, ils sont partis dans des directions opposées et c’est la jeune femme que l’ours a décidé de suivre dans la forêt, a relaté le service de secours en montagne auprès de la presse locale.

Une course-poursuite a connu une fin tragique, la randonneuse faisant une chute mortelle du haut d'une paroi de montagne. Bien qu'alertés très rapidement par son compagnon, les sauveteurs sont arrivés trop tard sur les lieux.

En 2021, un homme de 57 ans avait été tué par un ours brun dans le centre de la Slovaquie, première attaque mortelle confirmée d'un ours sauvage dans le pays. Selon les chercheurs, la population d'ours en Slovaquie était estimée à environ 1275 individus l'année dernière. Au début du mois, le ministère slovaque de l'Environnement a publié de nouvelles régulations, autorisant des équipes spécialisées à abattre tout ours présentant une menace pour l'Homme.