Décès d'un jeune homme de 25 ans aux urgences dans le Var : "Je veux savoir pourquoi mon fils est mort"

Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2023, Lucas Mannina est mort aux urgences de l’hôpital d’Hyères. Le jeune homme de 25 ans avait été admis dans l'après-midi mais n'aurait pas été pris en charge convenablement. Ses proches ont déposé plainte le 12 décembre pour "homicide involontaire".

Il n'a survécu que quelques heures après la survenance des premiers symptômes. Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre dernier, Lucas Mannina, 25 ans, est décédé en salle de déchocage à l'hôpital d'Hyères, dans le Var, après des heures de souffrances.

Près de trois mois après les faits, sa mère, Corinne Godefroy, confirme à TF1info l'information révélée par Mediapart : elle a déposé plainte avec plusieurs proches pour "homicide involontaire" le 12 décembre dernier estimant que Lucas n'a pas bénéficié des soins qu'il devait avoir le jour des faits. "Je veux savoir pourquoi mon fils est mort", revendique aujourd'hui cette maman endeuillée, après avoir rassemblé un certain nombre d'éléments depuis le décès de son deuxième enfant.

Du domicile à l'hôpital

Que s'est-il passé le samedi 30 septembre ? Ce jour-là, dans la matinée, Lucas Mannina, technicien hydraulique habitant à Hyères avec sa compagne Ludivine, appelle SOS médecins suite à des douleurs qui durent déjà depuis plusieurs heures. Ne sachant pas quand le médecin va venir, et constatant une aggravation de l'état de Lucas, Ludivine fait le choix à 14h30 de composer le 15.

Pendant 11 minutes, le médecin du Samu va poser des questions à la jeune femme. "Au départ, il prend un peu l'appel à la légère, il dit que Lucas est 'jeune'... Puis il va parler à Lucas et prendre rapidement conscience du danger et de l'urgence à agir", nous détaille sa mère Corinne Godefroy qui a récupéré l'enregistrement de cette conversation. Lucas vient de dire au médecin qu'il a le cœur qui bat très fort, qu'il a mal à la cage thoracique, que sa douleur est constante et qu'il a peur de mourir. Décision est prise de ne pas attendre SOS médecins. Les pompiers viennent chercher Lucas à 15h20 et le conduisent aux urgences de l'hôpital d'Hyères.

"A 15h50, Lucas est reçu par une infirmière qui le classe dans les cas moins urgents. Il est mis sur un brancard et il mourra sur ce brancard d'ailleurs", explique la mère du jeune homme, la voix emplie de tristesse. Lucas se retrouve dans un couloir avec d'autres patients et doit attendre. "Nous sommes arrivés vers 16h30 à l'hôpital, nous avons demandé à voir notre fils, et tout le monde nous en a empêché. Une femme nous a même lancé : 'Oh mais il est grand hein!', avant d'ajouter : 'Vous avez un téléphone et il a un téléphone'", poursuit Corinne Godefroy. Vers 17h30, un antidouleur est administré au patient.

"Je ne sais plus quoi faire. J'ai tellement mal"

Les parents de Lucas et sa compagne échangent ensuite pendant plusieurs heures des messages avec le jeune homme. À 18h02, celui-ci écrit à sa mère : "Je me plains à tout le monde que j'ai du mal à respirer mais personne ne fait rien. Ils me disent qu'il faut que j'attende un médecin. Je ne sais pas si SOS Médecins n'aurait pas été plus pratique, je suis à deux doigts de me barrer".

À 18h06, il rédige : "Je ne sais plus quoi faire. J'ai tellement mal et je me sens tellement faible. La cage thoracique est tellement douloureuse. Ils ne savent pas quand il y aura un médecin de dispo. Je ne sais plus quoi faire. J'ai peur qu'il y en ait pour des heures encore. J'ai les lèvres gelées. Horrible maman, horrible...". Un antiémétique, médicament qui agit contre les vomissements et les nausées, lui est donné vers 18h30.

Puis vers 20h, un médecin demande au jeune patient si ça va, le garçon lui aurait répondu que non, pas du tout. Le médecin l'aurait questionné sur une éventuelle consommation de cannabis, déduisant sans doute cela de ses dreadlocks comme pour faire un lien avec ses symptômes... Finalement, un sérum est administré au patient pour palier la douleur. Rien d'autre.

Un grave malaise, le coma et la mort

Puis à 21h30, Lucas fait un grave malaise. "Le voisin de brancard de Lucas, Damien, que nous avons retrouvé après la mort de notre fils, nous a raconté que Lucas, à ce moment-là, s’est effondré, avec les yeux dans le vide et la tête de travers. Selon lui, tous les professionnels passaient devant notre fils sans rien faire. Damien a appelé un infirmier qui a pris la tension de Lucas, elle était à 5 !". L'infirmier signale l'urgence d'agir et un médecin décide finalement de placer Lucas en salle de déchocage.

À 23h, des antibiotiques sont prescrits au jeune homme. Il appelle une dernière fois sa mère. "Là, je ne reconnais même plus sa voix. Il est tellement faible. Il dit un mot pour un autre. Il nous dit grosso modo : 'Ça y est, vous pouvez rentrer. Ils m'ont pris en charge. Ils s'occupent de moi'", se souvient Corinne Godefroy. Les proches de Lucas décident de rester à l'hôpital et tentent de le rappeler... En vain. Elle tente de le rappeler, en vain.

À minuit, Lucas est placé dans le coma et intubé. Il est mort deux heures plus tard d'un choc septique après une infection invasive à méningocoque. "Pendant 45 minutes, les personnels hospitaliers lui ont prodigué un massage cardiaque. Nous étions présents au cours des 20 dernières minutes. Mais c'était déjà trop tard, on le massait, mais nous savions qu'il était mort", confie très éprouvée la mère de Lucas avant d'ajouter : "Aucun de ses proches ne l'aura vu vivant à l'hôpital. Personne n'a pu le soutenir ou l'aider dans ces moments terribles".

Sollicitée par plusieurs médias, la direction de l'hôpital assure dans un communiqué que "dans le cadre de la plainte déposée, nous collaborerons pleinement à l’enquête menée par l’autorité compétente". Elle précise toutefois qu'"en raison du secret médical, la direction de l’établissement n’est pas autorisée à divulguer les détails du dossier du patient". L'hôpital s'associe également"à l’émotion qu’a suscité ce décès auprès de la famille" et explique lui avoir présenté ses "sincères condoléances".

Contacté mercredi matin par TF1info, le parquet de Toulon n'a pas répondu à notre demande dans l'immédiat.