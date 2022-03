Décès d'Yvan Colonna : son agresseur se dit "désolé" de sa mort

L'avocat de Franck Elong Abé répète que son client conteste toute préméditation. "Il n'a pas supporté certains propos d'Yvan Colonna à l'égard de Dieu. La phrase évoquant du crachat n'est pas passée. Mais il n'avait pas prévu de l'agresser. Les deux devaient, je le rappelle, courir ensemble le mercredi 2 mars, jour de l'agression. Après ces propos, Franck Elong Abé a renoncé à y aller mais il pensait que Colonna irait seul. Il ne pensait donc pas, en tant qu'auxiliaire d'étage, tomber sur lui en allant nettoyer la salle de sport."

L'AFP rapporte ce jeudi d'autres déclarations du mis en cause face aux enquêteurs à ce propos : "La veille, avant l'attaque, je ne savais même pas que j'allais le faire". "Cela m'est venu d'un coup. Moi j'appelle ça le mektoub, le destin", "quelque chose que vous ne maitrisez pas". "J'aurais attendu tout ce temps pour commettre un acte terroriste" avec à la clé "au moins 10 ans d'isolement", a-t-il demandé aux enquêteurs avant d'ajouter : "Quelqu'un qui aurait prémédité un tel acte aurait réfléchi à tout ça". Ou encore "J'étais dans un état d'esprit d'agir sur l'instant".

Me Benoît David rappelle que les deux hommes étaient des "copains", qu'ils discutaient souvent ensemble notamment dans cette salle baptisée le "gourbi corse", qu'ils "couraient ensemble", qu'ils "jouaient aux échecs ensemble". Selon lui, c'est bel et bien cette phrase qui a engendré ce drame. "Il devait, dit-il, avoir une réaction face à ce qu'avait dit Yvan Colonna sur Dieu. C'est en le voyant qu'il a fait cela, avec les objets qu'il avait sous la main. Il a dit aux enquêteurs 'Oui j'ai forcément improvisé et oui j'étais parti pour lui ôter la vie'. Yvan Colonna a été plongé dans le coma. Maintenant, il est mort, et mon client est désolé. Bien sûr, cela ne changera rien aux faits, mais c'est ce qu'il dit."