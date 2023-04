Décès d'Yvan Colonna : la surveillante de la prison d'Arles se défend de tout manquement

Un an après le décès d'Yvan Colonna en prison, l'enquête sur les circonstances de ce drame qui avait choqué l'opinion se poursuit. Le 4 avril dernier, une surveillante de la prison d'Arles a été interrogée par l'Assemblée nationale, indique l'instance dans un rapport paru ce lundi. À cette occasion, elle a confirmé avoir entendu la phrase "je vais le tuer" dans une conversation de trois détenus, dont Franck Elong Abé, futur agresseur.

Elle a aussi constaté que ce dernier "vidait sa cellule". "Depuis plusieurs semaines, j'avais remarqué que le comportement de la personne détenue, Elong Abé, avait changé. En effet, ce dernier diminuait le nombre d'objets dans sa cellule et lorsque je lui ai fait remarquer, il m'avait répondu qu'effectivement, il faisait du vide", a-t-elle écrit dans l'un de ses rapports après les faits (elle a rédigé deux comptes-rendus : le 11 mars puis un second plus détaillé le 21 mars).