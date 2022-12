Décès de deux nourrissons en Gironde : la mère reconnaît être à l'origine de leur mort

C'est un terrible drame qui s'est produit lundi dernier à Lamarque au nord de Bordeaux en Gironde. Ce jour-là, la mère de deux bébés appelait ses voisins et les secours pour leur demander de lui venir en aide. Aux uns et aux autres, elle indiquait qu'elle avait couché ses deux jumelles à midi et qu'à 16h, elles ne s'étaient toujours pas réveillées. Revenue dans leur chambre, elle disait avoir été surprise par la "blancheur" des deux enfants.

Une fois sur place, les secours ont tenté en vain de réanimer l'une des deux fillettes. La seconde a été conduite en urgence au CHU de Bordeaux. Elle est décédée dans la nuit de lundi à mardi.

"Les deux jumelles nées le 26 août 2022 sont mortes à quelques heures d'intervalle. La première dans la journée, la seconde à 0h35 à l'hôpital. Nous avons ouvert dans un premier temps une enquête en recherche des causes de la mort", détaille ce vendredi à TF1info le parquet de Bordeaux, confirmant une information de Sud-Ouest.