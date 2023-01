Féminicide à Saint-Raphaël : le mari interpellé en Seine-Saint-Denis

Confirmant une information initiale du site d'information Actu 17, le magistrat a précisé à l'AFP que l'interpellation du mari a été menée samedi vers 19 h 00, dans un appartement de Pierrefitte-sur-Seine, par la brigade de recherche et d'intervention (BRI) nationale.

"Il les a accueillis en les menaçant avec une arme de poing" et la BRI a procédé à un premier tir, a détaillé de son côté le parquet de Bobigny auprès de l'AFP. "Il a continué à les menacer en criant 'Allah akbar' et il y a eu un tir à nouveau de la BRI", a poursuivi cette source, précisant que l'homme a été "touché à la main et au niveau de la jugulaire". Deux autres personnes étaient présentes dans l'appartement avec le mari au moment des faits, qui ont également été interpellées. Une quatrième interpellation a eu lieu en dehors de l'appartement.