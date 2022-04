Strasbourg : un homme resté plus de 12 heures sur un brancard meurt aux urgences

Il a attendu plus de 12 heures avant d'être pris en charge. Un homme atteint d'hémorragie digestive est décédé aux urgences du Nouvel Hôpital civil de Strasbourg, jeudi 17 mars selon les urgentistes, vendredi 18 selon la direction de l'hôpital, la faute à un délai trop long pour être soigné. Arrivé dans la soirée du mercredi 16 mars (ou jeudi 17 d'après la direction) aux urgences du CHRU, il n'avait été traité que le lendemain matin, selon le récit de Rue89 Strasbourg, confirmé à l'AFP par des soignants.

L'hémorragie digestive, "c'est quelque chose qu'on sait très bien soigner. Mais, indéniablement, à force de retarder le début des soins à cause d'un manque de lits disponibles, cela crée une perte de chance pour le patient", a déploré auprès de l'AFP Sébastien Harscoat, médecin urgentiste. Au lieu d'être transfusé et de recevoir un traitement adéquat, l'homme est resté sur un brancard dans une zone dédiée à la répartition des patients, où aucun soin n'est prodigué. "On en arrive à un point où on est constamment engorgés. On ne peut plus accueillir, et malgré nos alertes, rien ne se passe", a poursuivi le praticien hospitalier.