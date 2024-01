Délinquance en France : la majorité des crimes et délits encore en hausse en 2023

Le ministère de l'Intérieur a publié mercredi son bilan annuel des chiffres de la délinquance. La majorité des crimes et délits continuent la progression enregistrée en 2022.

La majorité des crimes et délits ont encore augmenté en 2023, bien que poursuivant à un rythme moins élevé la hausse déjà enregistrée en 2022, révèle le bilan du service statistique du ministère de l'Intérieur (SSMSI) publié mercredi.

Dans le détail, les coups et blessures volontaires (+7%) continuent leur progression. Même chose pour les homicides, qui passent la barre symbolique des 1000 victimes annuelles (1010, +5%), et les tentatives d'homicides (4055, +13%). Par ailleurs, l'ensemble des violences sexuelles, qui augmentent en moyenne de 8% si on ajoute les faits d'agression et de harcèlement, poursuivent leur hausse débutée depuis 2018. Une tendance qui se confirme dans le nombre de viols et tentatives de viols (42.700, +10%) lors du dernier exercice.

Plus d'informations à venir...