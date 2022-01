Délinquance : une hausse de 33% des violences sexuelles en 2021

Cette "baisse historique" est toutefois ternie par d'autres par d'autres faits qui eux sont à la hausse. L'Intérieur précise ainsi que les atteintes aux personnes sont elles en augmentation, du fait depuis 2017 "du nombre de victimes déclarées de violences intrafamiliales (+57%) et de violences sexuelles (+82%)". Dans le détail, les violences sexuelles enregistrées par les services de police et gendarmerie ont augmenté de 33% en 2021. Les indicateurs relatifs aux atteintes aux personnes sont en 2021 en forte augmentation et retrouvent cette tendance haussière d'avant la crise sanitaire: augmentation de 14% pour les victimes de violences intrafamiliales, hausse de 9% pour les victimes d'autres coups et blessures volontaires.

"Ces tendances s’inscrivent dans le contexte de la libération de la parole et de la meilleure prise en considération de ce sujet par les forces de l’ordre, priorité du Gouvernement depuis le début du quinquennat", relève le ministère.

Les escroqueries aussi connaissent une recrudescence à hauteur de 30%. attribuée par l'Intérieur en partie à "l’augmentation de la cyberdélinquance". Les récentes enquêtes de victimation de l’INSEE relèvent ainsi que, désormais, la moitié des victimes d’arnaques ont été approchées par internet.