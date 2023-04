Démantèlement du Bugaled Breizh : près de vingt ans après le naufrage, le mystère reste entier

En janvier prochain, cela fera 20 ans que le naufrage du Bugaled Breizh aura eu lieu. Le démantèlement du navire marque donc définitivement la fin de la possibilité d'expertiser le bateau pour trouver d'éventuels nouveaux éléments sur l'accident. Plus de 120 tonnes de déchets sont à traiter par les ouvriers responsables de l'opération sur l'épave. "C'est 13.000 personnes en permanence sur le site qui l'ont côtoyé pendant 19 ans, indique Christian Aït-Hocine, commandant en second de la base navale de Brest, sur France Bleu Breizh Izel. On a une pensée pour les familles, bien évidemment. On a une pensée pour les victimes. C'est aussi une sépulture."