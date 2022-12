Démarches en préfecture : gare aux sites qui promettent de vous trouver un rendez-vous

Il est par ailleurs rappelé que la prise de rendez-vous en préfecture, quel qu'en soit l'objet, est toujours gratuite, et s'effectue en ligne. Sur un site consulté par TF1info, parmi les nombreux accessibles en quelques clics sur Internet, on peut en effet "souscrire aux notifications", pour être prévenu "dès qu'une place se libère", moyennant 9,90 euros, et moitié moins si on dispose d'un "code promo". Le site semble s'adresser principalement aux ressortissants étrangers, proposant ses "rendez-vous" pour des renouvellements de carte de séjour, des demandes d'asile, ou de naturalisation.