Un maire du Vaucluse et son équipe démissionnent après l'agression d'un adjoint : "Trop, c'est trop"

"Il s'est fait agresser en étant plaqué au mur" puis, "après s'être réfugié dans sa voiture", l'adjoint a subi des menaces et essuyé des insultes, raconte André Rousset. "C'est surtout psychologiquement que c'est dur", a admis le maire qui dit avoir envoyé une lettre à la préfecture lundi matin. L'agresseur présumé, poursuivi pour "violences et menaces", a été déféré en vue de sa convocation devant un juge et placé "sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la victime", a déclaré à l'AFP la procureure de la République d'Avignon, Florence Galtier.

La préfète du département, Violaine Demaret, a dit dans un communiqué sa détermination "à protéger les élus dans le cadre de leur fonction et à sanctionner les personnes qui viendraient à les agresser". Et, celle-ci, de rappeler la promesse de l'exécutif d'alourdir les sanctions. À terme, les peines pour les atteintes aux d'élus pourraient passer de trois à sept ans d'emprisonnement et de 75.000 à 100.000 euros d'amende.

Le 31 mai, la majorité sénatoriale de droite et du centre avait également annoncé vouloir déposer une proposition de loi pour renforcer "la sécurité des élus locaux et la protection des maires".