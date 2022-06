Derniers mots des accusés, délibéré... Semaine décisive pour le procès des attentats du 13-Novembre

Ce délibéré devrait durant environ deux jours et demi. Les cinq magistrats professionnels qui composent la cour d'assises spéciale et leurs quatre suppléants seront cantonnés, sans possibilité de sortir, dans une caserne sécurisée et dont le lieu est tenu secret. Il faudra attendre mercredi avant de connaître le verdict. Celui-ci doit être rendu à partir de 17h, après la lecture des motivations de la cour.