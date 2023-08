Des activistes du climat forcent l'arrêt de la navigation sur le Rhin en Suisse

Avant 7 heures du matin, une dizaine d'activistes a pris place sur le Pont des Trois Roses, dans le centre de la ville, dans le but de perturber le transport de carburant sur le Rhin, l'une des principales voies de commerce fluvial en Europe. Six sont descendus en rappel et ont déployé des banderoles réclamant la "Liberté de mouvement pour les personnes plutôt que pour les pétroliers", illustrées d'un panneau Stop, rapporte l'agence de presse suisse Keystone-ATS.