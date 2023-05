Des affiches caricaturant Emmanuel Macron en Hitler à Avignon, enquête ouverte pour injure publique

Les affiches présentent le chef de l'État en costume, les cheveux grisonnants et les chiffres "49.3" en guise de moustache, encadré des mots "Non merci" et du hashtag #agirousubir, selon des photos publiées par le quotidien La Provence. D'autres photos de France Bleu Vaucluse montre que la caricature s'accompagne d'une formule signée Gandhi indiquant que "la désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'état devient hors-la-loi ou corrompu". La mention "ceci est une affiche satyrique" est également apposée au bas de l'affiche.

Clear Channel, à qui appartient les panneaux publicitaires où ont été affichés les caricatures, a confirmé qu'il s'agissait d'un affichage sauvage, "intervenu dans la nuit". Ses équipes sont "mobilisées pour enlever les affiches dans les plus brefs délais", a précisé l'entreprise à France Bleu Vaucluse.

Une enquête a été ouverte pour injure publique envers le président et provocation à la rébellion. Le ou les auteurs de ce placardage sauvage encourent des peines de deux mois de prison et 7500 euros d'amende au titre de la provocation à la rébellion, et 12.000 euros d'amende délictuelle pour injure au président, a prévenu la procureure d'Avignon Florence Galtier.