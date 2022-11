Des aveux, un suspect... mais pas de corps : l'énigme de la cycliste tuée à coups de pelle

Le mystère reste entier. "Nous nous trouvons face à une situation particulière puisque nous n’avons pas de corps, et nous n’avons pas non plus d’identité quant à la victime supposée", a souligné Rémi Coutin, magistrat depuis 23 ans qui n'avait jamais par le passé été "confronté à une situation de ce genre". Aucune personne n'a en effet fait part d'une disparition inquiétante pouvant correspondre à cette femme et à cette date. Le commandant de la Section de recherches de Rouen, Thierry Jourdren a indiqué avoir "sollicité Europol", aucun rapprochement n'ayant pu être établi avec une personne disparue.

Le parquet et la gendarmerie ont donc décidé de lancer mercredi 16 novembre un appel à témoins avec le peu d'éléments dont il disposait, à savoir l'âge approximatif de la victime (entre 40 et 60 ans), le fait qu'elle portait "un sac à dos noir" ou encore la marque du véhicule du suspect, une Audi A4 noire immatriculée en Pologne.

Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver le cadavre. "La zone de recherche se situe sur la route départementale 80 reliant le Neubourg à Grand-Bourgtheroulde ou sur le réseau secondaire desservant cet axe principal. Ce secteur a été fouillé mais les recherches sont restées vaines", a déploré le commandant de la Section de recherches de Rouen.

Toute personne susceptible de détenir des éléments peut contacter le 07 77 20 64 00.