La cause des intoxications d'élèves survenues sur la commune de Fère-Champenoise (Marne) reste encore à identifier. Les autorités font le point en cette fin de semaine sur la situation et notent qu'aucun enfant n'est hospitalisé depuis le 4 juin. Pas moins de cinq hypothèses ont jusqu'à présent pu être écartées.

Depuis le 30 mai, des élèves de l’école primaire et maternelle de Fère-Champenoise, dans le sud de la Marne, ont été touchés par une série de problèmes de santé. Ce sont une trentaine d’élèves et d’adultes qui ont souffert de maux de tête, de nausées et de démangeaisons. Des intoxications d'origine inconnue et qui inquiètent les familles sur place.

Ce vendredi, la préfecture de la Marne fait le point sur les investigations. Dans un communiqué, elle note que les autorités sanitaires, "en collaboration avec divers organismes spécialisés", restent mobilisées pour "identifier la cause de ces malaises". Il faut aussi souligner que "depuis le 4 juin", il n'y a "plus aucun enfant pris en charge à l’hôpital", tandis qu'aucun nouveau signalement n'a été déclaré.

De multiples hypothèses écartées

Cinq pistes, depuis qu'ont débuté les investigations, ont pu être écartées jusqu'à présent :

Pas de toxi-infection alimentaire ou de contamination de la fontaine à eau ; Aucun produit chimique détecté par les dispositifs de reconnaissance des pompiers de Metz ; Pas d'identification d'une essence végétale allergisante ou d'espèce irritante ; Aucune activité humaine ou agricole n'est suspectée par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; L'hypothèse d'une intoxication au monoxyde de carbone est exclue.

Les autorités poursuivent leurs travaux afin d'identifier la source de ces intoxications. Des "investigations épidémiologiques et sanitaires" sont menées, précise la préfecture, avec une "enquête auprès des familles et des adultes concernés". Des dispositifs de mesure de la qualité de l’air intérieur et extérieur sont installés. Leur déploiement est prévu pour le 10 juin.

La réouverture des écoles sera décidée après la réception des résultats des recherches en cours. À partir du 10 juin, "les élèves de l’école élémentaire seront accueillis au collège et à la Maison des associations, tandis que les élèves de l’école maternelle bénéficieront d’une continuité pédagogique assurée à distance par les enseignants".