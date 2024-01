Détenu "dangereux" évadé de la prison d'Angers : un nouvel appel à témoin lancé

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme de 23 ans s'est évadé de la prison d'Angers (Maine-et-Loire). Après un premier appel à témoins lancé en fin de semaine, les autorités en lancent un nouveau ce mercredi avec la photo du suspect, qualifié de "dangereux". Ce dernier se cacherait dans le nord de la Gironde.

Six jours maintenant que les forces de l'ordre le recherchent. Dans la nuit de jeudi 28 à vendredi 29 décembre, un détenu de la prison d'Angers (Maine-et-Loire) est parvenu à se faire la belle.

Dès la fin de semaine, les autorités avaient lancé un premier appel à témoins pour tenter de retrouver cet individu âgé de 23 ans mais ce dernier n'a rien donné. Ce mercredi, la gendarmerie de la Gironde et le parquet de Libourne en lancent un nouveau, avec cette fois, la photo en couleur du suspect qu'ils qualifient de "dangereux".

Gendarmerie de la Gironde

Il se trouverait dans le nord de la Gironde

Le jeune homme est en effet soupçonné de vouloir rejoindre son ex-petite amie, qui habite dans la région, dans le but de s'en prendre à elle. "On sait que son ancienne compagne habite dans la région et comme il a proféré un certain nombre de menaces à son encontre, on pense qu'il est venu la retrouver", avait ainsi expliqué vendredi le procureur de la République de Libourne, Lois Raschel, à France 3. Selon nos informations, celle-ci a été mise en sécurité par les gendarmes dans un lieu tenu secret.

Dans leur nouvel appel à témoins, les gendarmes précisent que l'évadé a été vu pour la dernière fois à Pugnac vendredi matin, à plus de 360 kilomètres de la maison d'arrêt d'Angers. Ils indiquent par ailleurs qu'il se cacherait aujourd'hui dans le nord de la Gironde, à proximité de Blaye.

"L'individu cité est activement recherché. Si vous l'avez aperçu ou possédez des informations, faites le 17 et n'intervenez jamais", insistent les militaires dans leur appel à témoins.