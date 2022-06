Détournement des aides Covid-19 : sept ans de prison pour un restaurateur

En première instance, le tribunal correctionnel de Marseille avait condamné Bassam Ghazouani à cinq ans de prison. La cour d'appel a donc alourdi la sanction, tout en maintenant une amende pénale de 60.000 euros. Par ailleurs, à noter que la cour d'appel a retenu la récidive puisque le prévenu a commis ces faits reprochés, en 2020, alors qu’il avait bénéficié de l’aménagement d'une peine de deux années de prison pour complicité d’escroquerie. Il a déjà été condamné à six reprises pour des faits de même nature.

Bassam Ghazouani n'a pas été le seul condamné par la justice dans cette affaire. Le garagiste, qui n’avait pas fait appel, avait été condamné à six mois de prison à purger sous le régime de la surveillance électronique à domicile et à une amende de 5000 euros. De plus, les prévenus ont également été condamnés à rembourser à l’Agence de service et de paiement la somme de 394.296 euros.