Deux collégiens condamnés à verser 23.000 euros pour avoir tué deux chatons en se filmant

Leurs parents devront verser 23.000 euros de dommages et intérêts à des associations de protection animale. Une autre audience est prévue en mai prochain, où les deux collégiens risquent des sanctions pénales.

Les deux collégiens, âgés de 14 et 15 ans au moment des faits, avaient partagé une vidéo de leurs exactions sur le réseau social Snapchat. Le tribunal pour enfants d’Évreux a condamné les deux jeunes à verser 23.000 euros de dommages et intérêts à plusieurs associations de défense des animaux, rapporte l’hebdomadaire l’Éveil de Pont-Audemer. La cour a en outre demandé qu'ils bénéficient d'un suivi éducatif et psychologique.

Les faits remontent au 11 mai dernier, dans un bois de Saint-Mards-de-Blacarville, près de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque (Eure). Sur la vidéo, on peut voir un des jeunes se saisir d’un chaton puis le projeter violemment contre un arbre, avant de recommencer avec un second, tandis que son comparse filmait la scène avec un téléphone. Le premier a été reconnu coupable de sévices graves ayant entraîné la mort d’un animal, et son co-accusé de complicité.

À la demande des associations de protection animale, les faits avaient été requalifiés en septembre dernier, passant d’atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique à sévices ayant entraîné la mort d’un animal. Or, cette nouvelle qualification relève du délit et non de la simple contravention, explique le média local.

La Fondation 30 Millions d’Amis, qui s’était constituée partie civile après l’ouverture de l’enquête, a salué la décision du juge, dans un communiqué. "Cet acte de cruauté, ainsi que leur comportement durant l’audience, montrent véritablement qu’il y a un problème éducatif", a déclaré Me Xavier Bacquet, son avocat. Une autre audience est prévue en mai 2024. Les deux adolescents pourraient alors écoper de sanctions pénales.