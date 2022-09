Deux corps décapités retrouvés en moins d'une semaine dans l'est de la France

Deux enquêtes ont été ouvertes. Le parquet de Val-de-Briey, qui était en charge de ces deux affaires, s'est dessaisi au profit du parquet de Nancy, spécialisé dans les affaires criminelles.

Aucune des deux victimes n'avait été identifiée ce mardi. Les résultats des autopsies et les différents examens qui seront pratiqués sur les corps devraient permettre d'en savoir plus sur les dates des décès et sur les causes de la mort.