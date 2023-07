Deux enquêtes ouvertes pour violences policières sur des journalistes pendant l'interpellation de Youssouf Traoré

Le troisième reporter, Pierre Tremblay, journaliste reporter d'images pour le Huffington Post a écrit sur Twitter avoir déposé plainte ce jeudi à l'IGPN. "La fatigue des forces de police n'excuse en rien ces violences répétées contre des journalistes. On ne passe pas ses nerfs sur des reporters (et pas plus des manifestants)", avait tweeté samedi le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), Christophe Deloire.