Deux Français interpellés pour le piratage d'une plateforme de finance à plusieurs millions de dollars

Deux Français, soupçonnés d'avoir piraté une plateforme américaine de finance décentralisée, ont été interpellés mercredi 22 février en Île-de-France, a annoncé samedi le service de police enquêteur. Le préjudice est estimé à 9,5 millions de dollars en cryptomonnaies. Les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) avaient été avertis quelques jours auparavant par la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance qu'une possible arnaque réalisée depuis la France visait la société américaine Platypus.

Les deux suspects sont deux frères âgés de 18 et 20 ans. L'aîné est soupçonné d'avoir réalisé l'arnaque et le cadet d'avoir bénéficié pour partie de l'argent dérobé. À leur domicile, 210.000 euros en cryptomonnaie ont été saisis. À l'issue de leur garde à vue, les deux hommes ont été présentés au procureur et seront convoqués devant le tribunal correctionnel, a indiqué le parquet de Paris, sans préciser la date. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. L'un est poursuivi pour accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, escroquerie et blanchiment, le second pour recel d'escroquerie, a mentionné le parquet.