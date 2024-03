Deux hommes interpellés après l'agression d'un policier à Montreuil

Un policier hors service a été transporté à l'hôpital samedi soir après un échange de coups avec un automobiliste. Après avoir poursuivi le conducteur qu'il jugeait en faute, le policier aurait été pris pour cible. Deux hommes ont été interpellés.

Deux hommes ont été interpellés à Montreuil (Seine-Saint-Denis) après avoir agressé un policier hors service samedi soir, a appris ce dimanche TF1/LCI de source policière. L'agent, légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital.

Samedi en fin d'après-midi, dans le 13ᵉ arrondissement de Paris, le policier en civil reproche à un conducteur "une manœuvre dangereuse", ce qui déclenche une dispute entre lui et trois hommes, rapportent les forces de l'ordre. Cette même source mentionne un "échange de coups". Le policier sort alors une bombe de gaz lacrymogène et les trois autres hommes prennent la fuite en voiture. Bien qu'il soit en dehors de ses heures de service, l'agent décide d'engager une course-poursuite en appelant le 17 pour prévenir ses collègues.

Pris pour cible à deux reprises

Il suit la voiture jusqu'à ce que celle-ci se gare dans Montreuil. "Les trois occupants du premier véhicule descendent et sont rapidement rejoints par plusieurs riverains de la cité. La voiture du policier est encerclée", rapporte la police. L'agent sort son arme de service sans faire feu. Il prend la fuite en voiture et "heurte" un homme. Ce dernier fait alors "usage à deux reprises d'une arme de poing en direction du véhicule du policier, sans le toucher". Le policier a été conduit à l'hôpital "choqué et présentant des tuméfactions au visage".

Deux hommes parmi les trois impliqués dans l'altercation ont été interpellés en début de soirée après que leur véhicule a été identifié par les forces de l'ordre. L'arme qu'ils auraient utilisée n'a pas été retrouvée. Ils ont été placés en garde à vue et une enquête a été ouverte par la police judiciaire de la Seine-Saint-Denis.